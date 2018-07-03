Сборная Бразилии и сборная Бельгии выходят в 1/4 финала ЧМ-2018, покупки «Милана». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 2 июля.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 3 июля

Где сегодня смотреть футбол.

2. Бельгия обыграла Японию, а Бразилия выбила Мексику

Стали известны 6 из 8 участников 1/4 ЧМ-2018.

3. Сборную Испании может возглавить Кике Флорес

Федерация футбола Испании ведет поиски нового главного тренера.

4. Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю «Ливерпуля»

Стали известны подробности нового соглашения клуба с 26-летним игроком.

5. Пепе Рейна и Иван Стринич перешли в «Милан»

«Милан» совершил два крупных трансфера.

Фото: Сергей Дроняев

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