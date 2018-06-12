Сборная Аргентины второй раз подряд стала самой возрастной командой на чемпионате мира

Автор: Евгений Морозов 0

25-летний полузащитник сборной Аргентины Мануэль Лансини получил травму связок колена, из-за чего не попал на чемпионат мира-2018. Его в заявке заменил 32-летний Энцо Перес.

После этой рокировки сборная Аргентины стала самой возрастной на турнире. Средний возраст команды — 29 лет и 205 дней. Аргентинцы по этому показателю обошли Коста-Рику (29 лет и 203 дня).

На чемпионате мира в Бразилии у Аргентины была точно такая же ситуация. Тогда средний возраст игроков, вошедших в итоговую заявку, составил 28 лет и 336 дней.

На групповом этапе предстоящего турнира сборная Аргентины сыграет с Нигерией, Хорватией и Исландией.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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