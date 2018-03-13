Саввиди извинился за инцидент, произошедший на матче ПАОК — АЕК

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Президент ПАОКа Иван Саввиди принес официальные извинения. Российский владелец греческого клуба выбежал на поле во время матча чемпионата Греции против АЕКа с пистолетом в кобуре. 

«Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом.

Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК — АЕК: действиями судьи матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал», — сказал Саввиди.

Фото: Официальный Твиттер ПАОКа
Источник: Р-Спорт

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