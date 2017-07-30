Эмануэль Маммана прибыл в Санкт-Петербург

Футболист «Лиона» Эмануэль Маммана близок к переходу в другой клуб. Аргентинец прибыл в Россию.

По некоторым данным, 21-летний игрок прилетел в Санкт-Петербург, чтобы подписать соглашение с «Зенитом». Завтра Маммана пройдет медобследование в штабе сине-бело-голубых, а позже стороны завершат детали по поводу сделки.

Эммануэль провел три матча за национальную команду Аргентины. В прошедшем сезоне Лиги 1 защитник сыграл за «львов» в 17 встречах, забив один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс