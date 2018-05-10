«Сампдория» интересуется Квинси Промесом

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес своими выступлениями в нынешнем сезоне привлек внимание «Сампдории». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Руководство итальянского клуба рассчитывает на снижение цены на Промеса «Спартаком», если игрок выразит желание переехать в один из сильнейших европейских чемпионатов. В таком случае хавбек может быть доступен за сумму, несильно превышающую € 20 млн. Однако проблемой остаётся высокая зарплата Промеса.

В нынешнем сезоне 26-летний нидерландский полузащитник отметился 15 забитыми мячами в 25 встречах российской Премьер-Лиги и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com