Самир Насри покидает «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил, что команду покинул полузащитник Самир Насри. Француз продолжит карьеру в «Антальяспоре».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил 30-летнему игроку двухлетний контракт с зарплатой 76000 евро в неделю. «Все в клубе желают Самиру удачи в следующей главе его карьеры и хотели бы поблагодарить его за фантастические воспоминания», — говорится на официальном сайте «горожан».

За английскую команду французский футболист провел 176 матчей, при этом забив 27 мячей и дважды выиграв с клубом чемпионат Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»