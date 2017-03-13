Сами Хедира: «Я поиграю в Америке, но не сейчас»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал, где может продолжить карьеру. Немец заявил, что в будущем планирует поиграть в МЛС.

«Мы обязаны попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это может быть тот самый сезон.

Для победы в Европе нужна комбинация факторов – стабильность, хорошая форма и удача. У нас точно есть класс, а также желание жертвовать собой на благо команды.

Я уеду в Америку, но не сейчас. Хочу провести еще несколько лет на высочайшем уровне.

Хочу выиграть Лигу чемпионов и защитить с Германией титул чемпионов мира. В США или Китае я не смогу этого сделать. И кстати, я здесь хорошо зарабатываю», – сказал Хедира.

В этом сезоне полузащитник забил за «Ювентус» четыре гола и отдал четыре передачи в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia