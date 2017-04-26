Сальваторе Сиригу может стать заменой Джо Харту в «Торино»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Сальваторе Сиригу

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу может вернуться в Серию А. В его услугах заинтересованы туринские «быки».

Сальваторе Сиригу в текущем сезоне выступает в «Осасуне», но по-прежнему принадлежит «ПСЖ». В Париже на него не рассчитывают и летом он наверняка покинет команду. Кандидатуру 30-летнего голкипера всерьез рассматривает «Торино». Сейчас основным стражем ворот туринцев является арендованный у «Манчестер Сити» Джо Харт. Итальянцам вряд ли удастся продлить аренду англичанина, поэтому с нового сезона Харт начнет выступления в другой команде. Ранее сообщалось, что в услугах Сиригу заинтересована «Бавария».

В текущем сезоне Сальваторе Сиригу провел за «Осасуну» 13 матчей в Примере, в которых пропустил 32 гола и один раз оставил ворота нетронутыми. У Джо Харта – 31 игра за «Торино» в Серии А, 50 пропущенных мячей и пять игр «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Серия А. «Ювентус» сильнее «Фиорентины» и другие результаты

Тони Кроос: «Реал Мадрид» на шаг впереди «Баварии»

Илкай Гюндоган может остаться в «Боруссии»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 