Сальваторе Сиригу может стать заменой Джо Харту в «Торино»

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу может вернуться в Серию А. В его услугах заинтересованы туринские «быки».

Сальваторе Сиригу в текущем сезоне выступает в «Осасуне», но по-прежнему принадлежит «ПСЖ». В Париже на него не рассчитывают и летом он наверняка покинет команду. Кандидатуру 30-летнего голкипера всерьез рассматривает «Торино». Сейчас основным стражем ворот туринцев является арендованный у «Манчестер Сити» Джо Харт. Итальянцам вряд ли удастся продлить аренду англичанина, поэтому с нового сезона Харт начнет выступления в другой команде. Ранее сообщалось, что в услугах Сиригу заинтересована «Бавария».

В текущем сезоне Сальваторе Сиригу провел за «Осасуну» 13 матчей в Примере, в которых пропустил 32 гола и один раз оставил ворота нетронутыми. У Джо Харта – 31 игра за «Торино» в Серии А, 50 пропущенных мячей и пять игр «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»