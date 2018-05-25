Садио Мане отправил 300 футболок «Ливерпуля» в свою родную деревню в Сенегале

Автор: Михаил Серебряков 0

Sadio Mané

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане совершил очень благородный поступок. Он  купил и отправил 300 футболок мерсисайдского клуба в свою родную деревню Бамбали в Сенегале.

«Теперь местные болельщики могут посмотреть финал Лиги чемпионов в футболках «Ливерпуля». Моя семья все еще там живет, и они будут смотреть матч. В этот день в деревне никто не будет работать», – сказал Мане.

Мане регулярно отправляет средства на благотворительность в Бамбали.

Напомним, что завтра состоится финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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