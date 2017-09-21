Садио Мане: «Знаю, что «Спартак» – хорошая команда»

Хавбек «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от Лиги чемпионов. В матче 2-го тура группового этапа «Красные» встречаются со «Спартаком».

«Здорово играть в Лиге чемпионов, потому что это мечта каждого футболиста в мире. Это большой европейский турнир. Мы уже провели одну игру против «Севильи» (2:2), но не добились желаемого результата. Теперь «Ливерпуль» должен сыграть со «Спартаком». Почему бы нам не поехать и не победить там? Знаю, что у них хорошая команда. Они бы не выступали в Лиге чемпионов, если бы это было не так».

Не беспокоится Мане и о российских болельщиках: «ФИФА знает больше, чем кто-либо еще. Так что, если честно, я вообще не думаю об этом. Я буду фокусировать на своей игре, на том, чтобы помочь команде выиграть», – заявил Мане.

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» состоится 26 сентября на «Открытие Арена». Начало – в 21.45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»