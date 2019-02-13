«Рух» в игре с «Нивой» обманул организаторов договорных матчей

Контрольный матч украинских команд «Рух» — «Нива» оказался под подозрением Федерации футбола Украины. Поступил сигнал о том, что клуб из Тернополя должен проиграть более двух мячей. Узнав о таких подозрениях, в клубе «Рух» решили обмануть организаторов договорных матчей.

«Мне позвонили из ФФУ, из комитета этики и честной игры и сказали, что на наш матч стоит большая ставка на то, что «Нива» проиграет больше чем в два мяча», — рассказал после матча президент «Руха» Григорий Козловский в интервью «Футбол 1».

Он сообщил, что хотел прекратить матч после первого тайма (при счете 2:0 в пользу «Руха»), но после консультаций с федераций встречу решили продолжить.

«Очень хотелось наказать этих людей. С нами в такие игры играть нельзя! Будем наказывать так, как можем, вплоть до остановки матча. Леонид Станиславович Кучук попросил футболистов играть на удержание. Так мы и сыграли второй тайм, чтобы там никто не забил сам себе. Привет тем, кто сегодня не заработал денег. Мы даже не союзники комитета этики и честной игры, мы их партнеры и готовы стоять в первых рядах на войне с договорными матчами», — подчеркнул г-н Козловский.

Фото: Сергей Дроянев

Источник: Рейтинг букмекеров

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