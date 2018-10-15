РУСАДА о Георгии Тигиеве: «Употребление амфетамина во внесоревновательный период – не нарушение»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала обнаружение в моче защитника «Крыльев» Георгия Тигиева амфетамина. В организации не сочли это нарушением.

«Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба», – сказала Пахноцкая.

Амфетамин – это нейростимулятор, включенный в запрещенный список ВАДА. Однако употребление этого вещества считается нарушением антидопинговых правил только в соревновательный период (промежуток за 12 часов до начала соревнования и до завершения послесоревновательного допинг-контроля).

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС