Уэйн Руни обошел Бобби Чарльтона, Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм», «Вильярреал» арендовал форварда «Порту». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 21 января.
1. Уэйн Руни обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром за всю историю «Манчестер Юнайтед».
2. Игрок «Андерлехта» оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды.
3. Павел Яковлев покинул «Анжи» из-за понижения зарплаты.
4. «Вильярреал» объявил о переходе Адриана Лопеса.
5. Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм».
6. Игнашевич и контракт. Илья Казаков – о первом сборе ЦСКА.
7. Камерунское чудо. С кем Валерий Непомнящий покорил Италию.
Фото: Global Look Press