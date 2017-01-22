Уэйн Руни обошел Бобби Чарльтона, Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм», «Вильярреал» арендовал форварда «Порту». Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0 Comments

Руни

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 21 января.

1. Уэйн Руни обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром за всю историю «Манчестер Юнайтед».

2. Игрок «Андерлехта» оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды.

3. Павел Яковлев покинул «Анжи» из-за понижения зарплаты.

4. «Вильярреал» объявил о переходе Адриана Лопеса.

5. Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм».

6. Игнашевич и контракт. Илья Казаков – о первом сборе ЦСКА.

7. Камерунское чудо. С кем Валерий Непомнящий покорил Италию.

Фото: Global Look Press

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Антон Муша
Антон Муша
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