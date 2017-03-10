Руководство «ПСЖ» выступило с заявлением по поводу инцидента с Тьяго Моттой

Руководство «ПСЖ» рассматривает обстоятельства инцидента в аэропорту Бурже. Группа фанатов встретила игроков парижской команды после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» и Тьяго Мотта наехал на одного из болельщиков на своем автомобиле.

Фанаты агрессивно себя вели по отношению к игрокам, а полузащитник Тьяго Мотта на своей машине наехал на одного из болельщиков, который написал на него заявление в полицию.

«Эта группа лиц атаковала машины игроков, некоторые автомобили были повреждены. Служба безопасности попыталась защитить игроков и членов их семей. В этой враждебной обстановке один человек из толпы был ударен машиной, которая пыталась проехать мимо толпы, угрожавшей физически игрокам.

Ведется полицейское расследование, которое определит обстоятельства произошедшего. Мы готовы к любому сотрудничеству с полицией. Клуб решительно осуждает любые проявления агрессии», — сказано в заявлении парижского клуба.

Ранее «ПСЖ» проиграл «Барселоне» 1:6 и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, не сумев удержать преимущество в 4 мяча, добытое в первом матче.