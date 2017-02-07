Руководство ПСВ: «Дэйви Проппер вряд ли перейдет в «Зенит»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Дэйви Проппер

Полузащитник голландского ПСВ Дэйви Проппер, скорее всего, останется в Эйндховене. Переговоры голландцев с питерским «Зенитом» зашли в тупик.

Дэйви Проппер, один из лидеров чемпионов Голландии, по-прежнему входит в сферу интересов питерского «Зенита». Боссов ПСВ не устроило предложение в 14 млн евро — они настаивают на 20 млн евро. По словам пресс-атташе голландцев, «сине-бело-голубые» уже неделю не обновляли предложение по Пропперу.

В этом сезоне 25-летний Дэйви Проппер провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись девятью голами. В ПСВ он перешел из «Витесса» летом 2015 года. На счету Проппера четыре игры за сборную Голландии.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

РФПЛ. «Краснодар» с разгромом проиграл «Зениту»

Цаллагов

«Зенит» проведет переговоры о переходе Ибрагима Цаллагова

Краткое содержание 2-го тура Премьер-лиги. Дубль Дзюбы, дебют Вальбуэна, восемь голов «Зенита»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 