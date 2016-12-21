Руководство «Манчестер Юнайтед» задумалось о продлении контракта с Жозе Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант продления сотрудничества с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. Летом нынешнего года португальский специалист заключил с английским клубом контракт на три года.

Своей работой Моуринью заслужил доверие владельцев «Манчестер Юнайтед» из семейства Глэйзеров и исполнительного директора Эда Вудворда, которые строят долгосрочные планы по развитию клуба.

Моуриньо заступил на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в конце мая 2016 года, сменив на это должности Луи Ван Гала. Под руководством 53-летнего специалиста «красные дьяволы» после 17-го тура набрали 30 очков и расположились на шестой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph