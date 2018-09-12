«Рубин» первым получит премию «Лига Fair Play» в новом сезоне

РПЛ и генеральный партнер Российской Премьер-лиги — букмекерская компания «Лига Ставок» определили лауреата премии «Лига Fair Play» в июле-августе 2018 года. Обладателем почетной награды стал футбольный клуб «Рубин», успешно завершивший летний сезон столь значимой победой.

Клуб из Казани продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-лиги по итогам июля-августа 2018 года. Торжественная церемония награждения команды состоится 15 сентября перед началом домашнего матча «Рубина» с «Енисеем».

Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели Fair Play. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков. Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-лиги, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2018/2019. Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте ligafairplay.ru

Источник:Лига Ставок

Фото: Сергей Дроняев



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