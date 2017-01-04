«Рубин» готов платить Алексею Миранчуку 2,5 миллиона евро в год

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может сменить клуб в ближайшее время. Об этом сообщают российские СМИ.

Руководство казанского «Рубина» предлагает футболисту контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Более того, клуб из столицы Татарстана готов заплатить 21-летнему хавбеку 3 миллиона евро в качестве суммы подъемных.

Контракт Миранчука с «железнодорожниками» рассчитан до конца нынешнего года. Руководство красно-зеленых предлагает подписать футболисту новый контракт с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год.

Все самые свежие трансферы и главные слухи РФПЛ — в таблице еженедельника «Футбол».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»