РПЛ вошла в топ-10 самых доходных лиг Европы

Российское первенство заняло место в рейтинге сразу за чемпионатом Франции. Лидирующая позиция — у АПЛ.

Российская Премьер-Лига, по данным аудиторской компании Deloitte, заняла шестое место среди европейских первенств по общему доходу в сезоне-2017/18. В том сезоне РПЛ заработала € 813 млн — в эту сумму вошли выручка от продажи билетов, доходы от продажи прав на ТВ-трансляции, доходы от спонсорских контрактов и другое.

Доходы от продажи прав на трансляции по сравнению с сезоном-2016/17 в РПЛ увеличились на 33% и составили € 112 млн (13,8% от общей суммы), доходы от продажи билетов возросли в два раза и достигли € 52 млн. Самую большую часть выручки клубы РПЛ получили от спонсорских соглашений — € 497 млн.

Первое место по доходу в сезоне-2017/18 заняла английская Премьер-лига (€ 5,44 млрд). На второй позиции чемпионат Германии (€ 3,168 млрд), далее — чемпионаты Испании (€ 3,073 млрд), Италии (€ 2,217 млрд) и Франции (€ 1,692 млрд).

Фото: студия Артемия Лебедева

Источник: Deloitte