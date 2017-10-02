Розыгрыш книги о «Ливерпуле»: «Они говорили, что наши дни сочтены!». Как хорошо ты знаком с английским клубом?

Еженедельник «Футбол» совместно с издательством «Э» продолжает цикл розыгрышей новых книг о футболе, вышедших в свет в этом году. На очереди книга Иэна Сэлмона о «Ливерпуле»: «Они говорили, что наши дни сочтены!».

Фантасмагоричное приключение по английской Премьер-лиге сезона 2015/16 от лица поклонника футбольного клуба «Ливерпуль», блогера Иэна Сэлмона. Скандальные заявления футболистов и журналистов в Твиттере, фанатские эмоции, пропущенные через призму эпохальной британской музыки, от The Cure и Joy Division до The Stone Roses и Cocteau Twins — в рассказе Сэлмона все лоскутки истории переплетены так, чтобы читатель по-настоящему смог оказаться на туманном Альбионе, в Ливерпуле, на «Энфилде».

Для кого эта книга:

Судьба «Ливерпуля» считается одной из самых драматичных в АПЛ за последнее время. Уход Стивена Джеррарда, назначение Юргена Клоппа на пост главного тренера, разгром «Астон Виллы» на ее же поле — это лишь немногие яркие моменты сезона 2015/16, которые определенно оценят по достоинству не только фанаты мерсисайдского клуба, но и остальные любители английского футбола.

Фишки книги:

«Они говорили, что наши дни сочтены!» — одна из точек зрения на происходящие в настоящее время изменения в «Ливерпуле». Через необычную подачу и причудливый языковой стиль Иэн Сэлмон передает эмоциональные переживания, присущие каждому футбольному болельщику, но ощущаемые каждым по-своему.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше необходимо ответить на три вопроса о «Ливерпуле». Правильные ответы, а также свои контактные данные нужно прислать нам по адресу info@footballmagazine.ru с пометкой «розыгрыш книги о Ливерпуле». Два победителя будут определены случайным образом среди читателей, приславших правильные ответы. Итоги будут подведены 9 октября.

Внимание! Получить приз можно будет ТОЛЬКО в редакции Еженедельника «Футбол» по адресу: г. Москва, улица Полковая, дом 3. (м. Марьина Роща).

Дневник читателя. Лучшие книги о футболе за последний год. Часть I

1. В матче против какого клуба Юрген Клопп одержал первую победу у руля «Ливерпуля»?

А). «Тоттенхэм». Б). «Челси». В). «Борнмут».

2. Сколько раз «Ливерпуль» доходил до финалов кубковых соревнований с момента прихода Юргена Клоппа?

А). Один. Б). Два. В). Три.

3. Самую крупную победу в сезоне-2015/16 «Ливерпуль» одержал над «Астон Виллой». С каким счетом закончилась та игра?

А). 6:1. Б). 7:0. В). 6:0.

Победителем розыгрыша книги «Моуриньо. Особенный» стал Алексей Антипов. Поздравляем!

Правильные ответы на вопросы были следующими: А). Ньюкасл, В). Не позволял полицейским забрать свою собаку, В). Шесть.

Фото: Global Look Press

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