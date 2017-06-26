«Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»

Автор: Евгений Морозов 1

Полузащитник «Домжале» Жан Майер перешел в «Ростов». Как сообщает официальный сайт донского клуба, 25-летний словенский игрок подписал контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на сезон.

Футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Австрии. Майер имеет опыт выступлений в Лиге Европы и в составе национальной команды.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Ростов»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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