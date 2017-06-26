Полузащитник «Домжале» Жан Майер перешел в «Ростов». Как сообщает официальный сайт донского клуба, 25-летний словенский игрок подписал контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на сезон.
Футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Австрии. Майер имеет опыт выступлений в Лиге Европы и в составе национальной команды.
Жан Майер – игрок «Ростова»https://t.co/mhR16CqR8z pic.twitter.com/hU729LQwIz
— Football Club Rostov (@rostovfc) 26 июня 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Ростов»
One thought on “«Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»”
В ростов!?, играть!?…за еду?