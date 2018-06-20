«Ростов» объявил о переходе Арсения Логашова

Автор: Михаил Серебряков 0

Арсений Логашов

Защитник  Арсений Логашов стал игроком «Ростова». Ранее он выступал за «Балтику».

Он заключил с донским клубом контракт по схеме «3+1».

«Рад, что вернулся в «Ростов», так как в свое время провел тут очень яркий год.

Здесь отличная атмосфера в команде и дружный коллектив. Очень хочу помочь «Ростову» в новом сезоне. С нетерпением жду сборов и, конечно, старта чемпионата», – сказал Логашов.

В  сезоне 2017/2018 Логашов сыграл в 36 матчах, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт «Ростова»

 

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