«Ростов» объявил о переходе Арсения Логашова

Защитник Арсений Логашов стал игроком «Ростова». Ранее он выступал за «Балтику».

Он заключил с донским клубом контракт по схеме «3+1».

«Рад, что вернулся в «Ростов», так как в свое время провел тут очень яркий год.

Здесь отличная атмосфера в команде и дружный коллектив. Очень хочу помочь «Ростову» в новом сезоне. С нетерпением жду сборов и, конечно, старта чемпионата», – сказал Логашов.

В сезоне 2017/2018 Логашов сыграл в 36 матчах, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»