«Ростов» не проигрывает у себя дома два сезона подряд

«Ростов» победил «Рубин» в 28-м туре. После этой победы «ростовчане» повторили достижение «Спартака».

«Ростов» сыграл последний домашний матч в сезоне, в котором одержал победу над казанским «Рубином». Тем самым «ростовчане» повторили достижение московского «Спартака», которые не проигрывали в домашних матчах с 1992 по 1994 год.

«Ростов» и «Терек» имеют по 45 очков и отстают от зоны Лиги Европы на один балл.

Премьер-лига. 28-й тур. «Ростов» победил «Рубин»

Фото: Твиттер «Ростова»

Источник: Спорт-Экспресс