«Ростов» должен выплатить игрокам команды задолженности по зарплате и премиальным

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Болельщики Ростова

Руководство «Ростова» еще не выплатило долги игрокам команды. Стала известна сумма задолженности перед футболистами.

Как известно, команда погасила все долги за прошлый год. Помимо этого руководство обязано выплатить игрокам и тренерскому штабу желто-синих январскую зарплату. Задолженность за февраль будет погашена в апреле.

Общая задолженность клуба за предыдущие периоды составляет около 360 млн рублей. Среди этой суммы 110 миллионов рублей  нужно выплатить основному составу и тренерам в качестве премиальных за осенние игры.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Правительство Ростовской области

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