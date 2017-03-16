«Ростов» должен выплатить игрокам команды задолженности по зарплате и премиальным

Руководство «Ростова» еще не выплатило долги игрокам команды. Стала известна сумма задолженности перед футболистами.

Как известно, команда погасила все долги за прошлый год. Помимо этого руководство обязано выплатить игрокам и тренерскому штабу желто-синих январскую зарплату. Задолженность за февраль будет погашена в апреле.

Общая задолженность клуба за предыдущие периоды составляет около 360 млн рублей. Среди этой суммы 110 миллионов рублей нужно выплатить основному составу и тренерам в качестве премиальных за осенние игры.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Правительство Ростовской области