Ростехнадзор принял «Зенит-Арену»

Северо-Западное управление Ростехнадзора сегодня, 29 декабря, выдало заключение о соответствии нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, 27 декабря в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) отмечали, что объем документации по стадиону с условным названием «Зенит-Арена» составляет пять тысяч экземпляров, а на ее проверку законом отводится до 20 рабочих дней.

Как отмечается в сегодняшнем сообщении Северо-Западного управления Ростехнадзора, стадион на Крестовском острове также отвечает требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета энергетических ресурсов.

При этом в надзорном ведомстве подчеркивают, что проверены и приняты строительные конструкции, системы инженерно-технического обеспечения и безопасности, относящиеся лишь к первому этапу строительства стадиона.

На втором этапе предусмотрено приспособление стадиона к проведению международных спортивных состязаний и создание необходимых систем безопасности, контроля допуска на стадион.

«В 2017 году Северо-Западное управление Ростехнадзора продолжит осуществление Федерального государственного строительного надзора при выполнении работ 2 этапа — Адаптация Объекта к требованиям ФИФА», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком и новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания «Метрострой».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Ростехнадзора