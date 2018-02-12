Россия завоевала мини-футбольную «бронзу» Евро, Лапорт переходом в «МанСити» спас бывшую команду. Главные истории недели

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Россия завоевала мини-футбольную «бронзу» Евро

За нас играли бразильцы, и один из них — из «Барселоны»

Нынешнее европейское первенство в словенской Любляне в последний раз прошло в старом формате. С 1999 года турнир проводился каждые два года с участием 12 команд. Теперь пауза между чемпионатами будет составлять четыре года, а число участников увеличится до шестнадцати.

Чемпионом Евро-2018 стала Португалия, которая в финале в дополнительное время обыграла Испанию (3:2). У победителей голы – на счету Рикардиньо и Бруну Коэлью, а у испанцев отличились Марк Тольра и Лин. Однако все могло сложиться иначе, ведь в полуфинале португальцы обыграли сборную России после целого ряда спорных судейских решений. Наша команда не смогла в четвертый раз подряд пробиться в решающее противостояние континентального первенства. Россия завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место Казахстан (1:0). Единственный гол на 29-й минуте забил натурализованный бразилец Лима.

Нынешний Евро стал для сборной России по футзалу первым с 2010 года, на котором команда не смогла дойти до финала. Наша команда в девятый раз в своей истории заняла место в тройке сильнейших команд Европы. На ее счету – один титул (1999), пять вторых (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и три третьих места (2001, 2007, 2018). В составе российской сборной выступал игрок «Барселоны» Эскердинья, Робиньо из «Бенфики» и Эдер Лима из бразильского «Магнус Футзал». Напомним, что к старту футзального сезона сборная России подходила в качестве лидера рейтинга УЕФА, но потеряла преимущество после европейского чемпионата.

 Эмерик Лапорт

Лапорт переходом в «МанСити» спас бывшую команду

Французский «Ажен» получил 650 тысяч и избежал банкротства

Нынешний сезон для французского «Ажена» мог стать последним. Команда из 8-го французского дивизиона переживала жесточайший кризис и была готова выпустить на официальном сайте новость о прекращении существования в любой момент. Все изменил переход Эмерика Лапорта из «Атлетика» в «Манчестер Сити». Лапорт 9 лет назад, перед тем как уехать в систему клуба из Бильбао, действительно выступал за молодежную команду «Ажена». Хитрые французы изначально знали о талантах Эмерика, поэтому и включили определенный процент от следующей продажи в сделку с испанцами.

Очень странно, что этот процент составлял всего одну сотую от трансфера Лапорта в «Сити». Однако 650 тысяч евро вполне хватило «Ажену» для продления жизни. «Судьба постучала в наши двери с очень хорошей новостью. Эти деньги пришли в клуб очень нежданно. Это великолепная награда за приложенные усилия. Если бы мы не получили эти деньги, команда прекратила бы свое существование из-за невозможности оплатить эксплуатационные расходы», — рассказал владелец «Ажена» Жан-Клод Брунель.

Вообще, переход Лапорта в «Атлетик» доставил массу проблем клубу из Бильбао. Во-первых, они заплатили больше полумиллиона евро его бывшей команде. Во-вторых, изначально пребывание Лапорта вызывал массу вопросов, если рассматривать политику «Атлетика»: команда принимает в свой состав только басков, а Лапорт был связан с регионом только через прабабушку и прадедушку. В следующий раз «Атлетик» определенно будет проверять контракты и родословную, прежде чем подписать какого-нибудь игрока.

Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Европе

Голландскому «Твенте» нужен спасатель

Колонки на российском спортивном сайте – это не закат карьеры Леонида Слуцкого. Российская пресса сообщает, что очень скоро наш тренер сможет продолжить карьеру в терпящем бедствие голландском «Твенте». «Кони» на данный момент занимают 17-е место в таблице Эредивизи, и продолжение карьеры в этом клубе сильно напоминает игру в FIFA 18 на уровне сложности «легендарный».

Предыдущим местом работы Леонида Слуцкого был английский «Халл Сити». Но в Чемпионшипе, в отличие от РФПЛ, в которой Слуцкий насобирал миллион трофеев, он провалился. Пара слухов о возможном присоединении Леонида Викторовича к тренерскому штабу «Челси», работа консультантом детско-юношеских команд в «Ростове» и регулярные ответы на вопросы российских журналистов. Кажется, Слуцкий всерьез соскучился по футболу и готов к очередному шансу в Европе.

Похоже, работа в «Твенте» будет еще большим испытанием для Слуцкого. У команды просто не было денег на трансферы («кони» потратили 0 евро в зимнее трансферное окно), она на протяжении пяти последних сезонов постоянно страдала от нехватки денег. В принципе, все условия схожи с ЦСКА. А Олег Яровинский, который, по слухам, приедет в «Твенте» вместе со Слуцким, только усилит ощущение дежавю.

«Бабельсберг» могут исключить из 4-го немецкого дивизиона

Их фанаты кричали: «Проваливайте, нацистские свиньи!»

Союз футбола северо-востока Германии (NOFV) угрожает «Бабельсбергу» исключением из четвертого дивизиона. Клуб не согласен выплачивать штраф в размере 7 тыс. евро за поведение болельщиков. В апреле прошлого года фанаты «Бабельсберга» в матче с «Энерги» скандировали: «Проваливайте, нацистские свиньи!»

Болельщики «Бабельсберга», в свою очередь, оправдывали это тем, что так они реагировали на нацистские кричалки фанатов «Энерги», обзывавших их «клещами», «цыганами» и «евреями», а также вывешивали провокационный баннер «Труд освобождает». Кроме того, Берлинский еврейский форум предоставил видеоролики, на которых ультрас «Энерги» используют нацистские приветствия.

По итогам споров были оштрафованы оба клуба. «Энерги» – за пиротехнику и попытку болельщиков провести «шедвелл» — прорваться на поле. А «Бабельсберг» остался недоволен тем, что соперника не наказали за кричалки их фанатов. Глава NOFV заявил, что «Бабельсберг» оштрафован не за кричалку, а за пиротехнику, но клуб уже попустил два срока для выплаты штрафа, и теперь последняя дата – 14 февраля. Если штраф не будет выплачен, союз может приостановить деятельность клуба. «Бабельсберг» обратился к фанатам с просьбой собрать деньги для суда и начал продавать товары со слоганом «Нацисты, вон со стадионов».

Клуб был основан в 1903 году в городе Потсдаме. Лучшим достижением «Бабельсберга» в чемпионатах Германии является 18-е место во Второй Бундеслиге в сезоне-2001/02.

Подготовили: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Никита Котов
Фото: Global Look Press, Legion Media

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