Россия уступила Бельгии, Казахстан разгромил Шотландию, Криштиану Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 марта.

1. Сборная России проиграла Бельгии в стартовой игре отборочного этапа Евро-2020

Команда Станислава Черчесова провела первый официальный матч в 2019 году.

2. Неожиданная победа Казахстана, разгром от Голландии, выигрыш Хорватии. Результаты дня

Вчера между собой сыграли национальные команды из четырех групп.

3. Стало известно, когда пройдет первая игра на стадионе «Динамо»

Матч состоится в мае.

4. Криштиану Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне



Португальца оштрафовали на 20 тысяч евро.

5. Студия DC Comics требует смены обновленного логотипа от «Валенсии»

Кинокомпания, владеющая правами на фильмы о «Бэтмене», направила жалобу в Европейский комитет.

Фото: Global Look Press

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