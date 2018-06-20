Россия побеждает Египет и выходит в плей-офф ЧМ, Сенегал обыгрывает Польшу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 19 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. Сборная России победила Египет и первой вышла в плей-офф
Впервые в истории российского футбола.
3. ЧМ-2018. Сенегал победил Польшу, Колумбия проиграла, играя вдесятером
Другие результаты дня.
4. Прошла жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка.
5. Денис Глушаков: «Почему я должен закрываться? Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, почему не закрылся в себе после непопадания в состав сборной России на чемпионат мира.
Фото: Global Look Press