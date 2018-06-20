Россия побеждает Египет и выходит в плей-офф ЧМ, Сенегал обыгрывает Польшу. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0
Питер в экстазе.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 19 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. Сборная России победила Египет и первой вышла в плей-офф

Впервые в истории российского футбола.

3. ЧМ-2018. Сенегал победил Польшу, Колумбия проиграла, играя вдесятером

Другие результаты дня.

4. Прошла жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка.

5. Денис Глушаков: «Почему я должен закрываться? Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, почему не закрылся в себе после непопадания в состав сборной России на чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

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