Российский судья Алексей Еськов получил назначение на матч Лиги наций

Автор: Владислав Маслов 0

Бригада Еськова попала в список арбитров Лиги наций УЕФА. Россияне обслужат матч Фарер и Азербайджана.

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче группового этапа Лиги наций между сборными Фарерских островов и Азербайджана. Встреча третьей группы лиги D состоится в Торсхавне 11 октября.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, помогать Еськову будут боковые арбитры Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, а также дополнительные ассистенты Владислав Безбородов и Михаил Вилков. Резервным судьей назначен Валерий Данченко.

После двух сыгранных туров Лиги наций сборная Фарерских островов имеет в активе три очка, а команда Азербайджана — два.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт УЕФА

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