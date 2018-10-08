Российский судья Алексей Еськов получил назначение на матч Лиги наций

Бригада Еськова попала в список арбитров Лиги наций УЕФА. Россияне обслужат матч Фарер и Азербайджана.

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче группового этапа Лиги наций между сборными Фарерских островов и Азербайджана. Встреча третьей группы лиги D состоится в Торсхавне 11 октября.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, помогать Еськову будут боковые арбитры Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, а также дополнительные ассистенты Владислав Безбородов и Михаил Вилков. Резервным судьей назначен Валерий Данченко.

После двух сыгранных туров Лиги наций сборная Фарерских островов имеет в активе три очка, а команда Азербайджана — два.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт УЕФА