Российские команды одержали победы в Лиге Европы; «Зенит» продавал несуществующие билеты на «Крестовский»; умер Валерий Маслов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 27 июля.
1. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Зенит» одержал гостевую победу
2. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Краснодар» обыграл «Люнгбю»
3. «Зенит» продавал болельщикам билеты на несуществующие места на «Крестовском»
4. Раджа Наингголан продлил контракт с «Ромой» до 2021 года
5. «Верона» официально расторгла контракт с Антонио Кассано
6. «Зенит» завершил сделку по Эмилиано Ригони
7. Фатих Терим покинул сборную Турции
8. Скончался известный футболист «Динамо» Валерий Маслов
9. Дмитрий Сычев: «Волна с трехэтажный дом замесила меня: оторвала доску, воздуха не хватало. Думал, утону»
Фото: Сергей Дроняев