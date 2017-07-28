Российские команды одержали победы в Лиге Европы; «Зенит» продавал несуществующие билеты на «Крестовский»; умер Валерий Маслов. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0

Крестовский

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 27 июля.

1. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Зенит» одержал гостевую победу

2. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Краснодар» обыграл «Люнгбю»

3. «Зенит» продавал болельщикам билеты на несуществующие места на «Крестовском»

4. Раджа Наингголан продлил контракт с «Ромой» до 2021 года

5. «Верона» официально расторгла контракт с Антонио Кассано

6. «Зенит» завершил сделку по Эмилиано Ригони

7. Фатих Терим покинул сборную Турции

8. Скончался известный футболист «Динамо» Валерий Маслов

9. Дмитрий Сычев: «Волна с трехэтажный дом замесила меня: оторвала доску, воздуха не хватало. Думал, утону»

Фото: Сергей Дроняев

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Антон Муша

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