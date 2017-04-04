Российские каналы отказываются платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018

ФИФА все еще не продала права на показ в России матчей ЧМ-2018. Российские государственные телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов.

Именно такую сумму запросила ФИФА за право транслировать матчи. Цена более чем в три раза больше той, которую российские каналы заплатили за показ ЧМ-2014. Права на трансляцию Кубка конфедераций пока также не проданы.

Ранее ФИФА уже отклонила совместное встречное предложение Первого канала, ВГТРК и «Матч ТВ». Переговоры продолжаются.

Обычно соглашение о трансляции матчей на территории страны-хозяйки заключается за годы до турнира. ФИФА нужен партнер, который предоставит некоторые элементы телевизионной инфраструктуры на местах. В случае с ЧМ-2014 контракт с компанией Globo был заключен за восемь лет до турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Bloomberg