Российские болельщики будут высланы из Франции в Россию

Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и РФ, будут высланы на родину 17 января. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

«По имеющейся от властей Франции информации, они должны быть выдворены завтра, 17 января», — сказал генконсул.

Два болельщика, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.

Другой российский болельщик Николай Морозов, приговоренный во Франции к 12 месяцам лишения свободы, был освобожден и направлен в Россию уже в конце декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС