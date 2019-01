Роналду стал игроком года, Дешам – лучшим тренером, а «Атлетико» — лучшим клубом

В футболе продолжается подведение итогов 2018 года. Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам 2018 года.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь получил приз лучшего игрока года. Португалец стал обладателем награды в пятый раз. Он признавался лучшим футболистом в 2011, 2014, 2016 и 2017 годах.

Congratulations @Cristiano for winning the @Globe_Soccer 433 Fans' Award for the Best Goal of 2018, voted by you, the 433 community! 👏

⠀#GlobeSoccer @dubaiholding @Audi pic.twitter.com/jWLZaBT9Yd

— 433 (@official433) January 3, 2019