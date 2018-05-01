Роналдо: «Андрес Иньеста — лучший испанский футболист в истории»

Нападающий Роналдо выразил мнение по поводу того, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста так и не получил в своей карьере «Золотой мяч». Бразилец считает хавбека лучшим испанским игроком в истории.

«Иньеста заслуживал «Золотой мяч», но он ему и не нужен. У него и так шикарный список трофеев и замечательная карьера.

Он лучший испанский футболист в истории, я благодарю его за игру, мастерство и великодушие», – сказал Роналдо.

За свою карьеру в «Барселоне» Иньеста сыграл более 670 матчей, в которых выиграл 32 трофея.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport-English