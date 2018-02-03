Рональд Куман возглавит сборную Голландии, Роман Широков получил должность в «Химках». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Рональд Куман

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 февраля.

1. Рональд Куман возглавит сборную Голландии

Последним местом работы прославленного голландца был «Эвертон», откуда он был уволен в октябре прошлого года.

2. Роберто Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии

Комиссар Итальянской федерации футбола подтвердил факт переговоров с главным тренером «Зенита».

3. Олег Шатов готов заплатить «Зениту» 35 млн рублей, чтобы перейти в «Краснодар»

Клубы пока не могут прийти к соглашению по поводу его трансфера.

4. Роман Широков стал новым спортивным директором «Химок»

Он пришел в клуб вместе с новым генеральным директором Василием Ивановым.

5. Ударивший футболиста «Нанта» судья получил трехмесячную дисквалификацию

Оскандалившийся арбитр Тони Шапрон был наказан дисциплинарным комитетом французской лиги.

 

Фото: Global Look Press

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