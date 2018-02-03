Рональд Куман возглавит сборную Голландии, Роман Широков получил должность в «Химках». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 февраля.
1. Рональд Куман возглавит сборную Голландии
Последним местом работы прославленного голландца был «Эвертон», откуда он был уволен в октябре прошлого года.
2. Роберто Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
Комиссар Итальянской федерации футбола подтвердил факт переговоров с главным тренером «Зенита».
3. Олег Шатов готов заплатить «Зениту» 35 млн рублей, чтобы перейти в «Краснодар»
Клубы пока не могут прийти к соглашению по поводу его трансфера.
4. Роман Широков стал новым спортивным директором «Химок»
Он пришел в клуб вместе с новым генеральным директором Василием Ивановым.
5. Ударивший футболиста «Нанта» судья получил трехмесячную дисквалификацию
Оскандалившийся арбитр Тони Шапрон был наказан дисциплинарным комитетом французской лиги.
Фото: Global Look Press