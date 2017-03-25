Ромелу Лукаку: «Люди должны принять, что я хочу выигрывать трофеи»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал, что уже принял решение относительно нового контракта с клубом. Бельгиец заявил, что в его амбициях нет ничего плохого.

«В амбициях нет ничего плохого. Я проделал большой путь, но впереди длинная дорога, и я знаю, что должен прибавить и стать лучше. Я хочу помочь «Эвертону», насколько возможно, а также сборной. Думаю, мы можем добиться многого.

Иногда люди ошибаются относительно моих слов, но это только амбиции, которые у меня есть: я хочу выигрывать титулы и трофеи.

Я не думаю, что люди должны воспринимать это как высокомерие — люди должны это принять», — заявил Лукаку.

Контракт 23-летнего Лукаку с «Эвертоном» истекает летом 2019 года. В текущем розыгрыше АПЛ Ромелу Лукаку принял участие в 28 матчах, в которых отметился 21 забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports