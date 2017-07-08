Ромелу Лукаку арестовали за организацию шумной вечеринки

Бельгийский футболист Ромелу Лукаку попал в неприятную ситуацию. Нападающий был арестован полицией США.

24-летний игрок арендовал дом в Беверли-Хиллз и устроил там вечеринку. Полицейские шесть раз выезжали на вызовы соседей по данному адресу: их беспокоил очень громкий шум. В итоге, Ромелу арестовали, а позже он получил повестку в суд.

Неизвестно, какое наказание получит Лукаку. Напомним, сегодня стало известно о трансфере бельгийца из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: TMZ