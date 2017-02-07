Роман Зозуля остается в «Бетисе», но не сможет играть до конца сезона

Украинский форвард окончательно отказался от перехода в «Райо Вальекано». Напомним, что аренда игрока была отменена из-за проблем с фанатами «вальекос».

Сообщалось, что Роман примет окончательное решение по продолжению своей карьеры после того, как посоветуется со своей семьей. В итоге Зозуля продолжит выступать в футболке «Бетиса», но до конца текущего сезона не сможет выйти на поле из-за того, что он по ходу сезона был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано».

Напомним, что Роман Зозуля должен был отправится в аренду в «Райо Вальекано», но болельщики «вальекос» не захотели видеть Романа в составе своего клуба, так как по их мнению игрок связан с националистическими организациями.

«Бетис» имеет 23 очка и идет на 13 месте. Сам Роман в этом сезоне сыграл в 6 матчах, но голевыми действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: «Динамомания.com»