Роман Зобнин: «Такого, чтоб был какой-то заговор против «Спартака», нет»

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом». Также полузащитник рассказал о судействе в матчах красно-белых.

«Ажиотаж перед матчем с «Зенитом», конечно, выходит далеко за обычные рамки. Напоминает домашний матч с ЦСКА в первом круге. С каждым днем – все больше и больше. Ничья нас не устроит. Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – «Зенит». Мы должны его победить. А дальше – посмотрим.

Первый пенальти в сезоне? Наконец-то! (Смеется.) Рука была. Не знаю, как эпизод трактуется по судейским рекомендациям, – это у людей этой профессии лучше спросить, – но, наверное, пенальти был. В целом арбитр отсудил хорошо. А ошибки у всех бывают. Мы же люди.

Не было ли ощущения, что команду где-то «поддушивают»? Не было. Где-то, может, арбитры что-то не увидели и не поставили, даже стопроцентное. Например, судья должен был назначать на мне пенальти и в первой игре с «Уфой». Но такого, чтобы был какой-то заговор, нет. Иногда судьи могут ошибаться в пользу «Спартака», иногда – наоборот. Не нужно зацикливаться на этом. Нужно смотреть в первую очередь на себя и на свою игру.

Прошлый матч с неоднозначным судейством мы уже забыли. Просто хотим победить. Играем с преследователем, боремся за чемпионство – какая тут еще может быть дополнительная мотивация?

Как отношусь к тому, что Мирча Луческу о судьях говорит беспрерывно, причем большей частью о московских? В команде мы к этому никак не относимся. Пусть жалуется. Его мнение – пусть и говорит. На нас это никак не действует.

Проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера в «Зените»? Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

Как отношусь к тому, что некоторые говорят: мол, «Спартак» лидирует только потому, что у его соперников в этом году большие проблемы? Опять же, нас не касается, у кого какие проблемы. Мы смотрим только на себя. Мы идем на первом месте. Все игроки, все тренеры, весь персонал хотят побеждать в каждом матче – и делать это не поодиночке, а вместе. Поэтому и лидируем», — рассказал Зобнин.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс