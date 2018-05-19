Роман Зобнин: «Черчесов нас пока никак не мотивирует. Игроки сборной и так все понимают. Лишние слова нам не нужны»

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин отметил, что футболисты национальной команды понимают всю важность предстоящего домашнего чемпионата мира. По словам хавбека, игроки не нуждаются в лишней мотивации.

«Как прошла тренировка сборной? Все хорошо. Поиграли в квадрат, позанимались в тренажерном зале. Все идет своим чередом. Обычная подготовка, ничего особенного не делаем.

Есть ли ощущение, что готовимся к чемпионату мира, который пройдет в России? Лично у меня уже давно есть такое ощущение. Я очень много думаю об этом. Это самое главное событие в мире, в России уж тем более. Все ребята прекрасно понимают, тут не нужны лишние слова.

Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в целом, не акцентируя внимания на соперников по группе. У нас впереди еще товарищеские матчи с Австрией и Турцией. Есть ли слова Черчесова, которые мотивируют? Сейчас нет. Однако все и так все прекрасно понимают: надо выходить и играть за Россию», – сказал Зобнин.

Фото: твиттер сборной России
Источник:  Чемпионат.ком

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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