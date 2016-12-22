Роман Широков может возобновить карьеру в «Урале»

Экс-капитан сборной России Роман Широков может возобновить свою карьеру в «Урале». Футболист может присоединиться к команде уже в январе.

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов предложил Широкову подписать контракт с екатеринбургским клубом. Специалист хочет использовать футбольные качества Романа для строительства новой команды и улучшения организации игры «шмелей» в атаке.

35-летний футболист, завершивший игровую карьеру этим летом, может присоединиться к «Уралу» на январском сборе, который пройдёт на Кипре. Свое решение полузащитник должен принять до новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что Широков может стать советником министра спорта Московской области. Также Роман приглашался на телевидение в качестве эксперта.

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года, на протяжении которой выступал за ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Спортфакт