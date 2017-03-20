Роман Широков: «К симуляции в футболе отношусь положительно»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением. По его словам, симуляция в футболе – это нормально.

«Положительно отношусь к этому. Речь же не о деньгах за поражение, так что почему бы и нет. «Локомотиву» в матче со «Спартаком» в любом случае надо было побеждать. Потому не думаю, что стимуляция, – если она вообще была — основной фактор, благодаря которому «Локомотив» отобрал у «Спартака» очки.

В моей карьере был похожий случай: когда-то давно другой клуб платил за то, чтобы мы отобрали очки у их конкурентов. Мы тогда, кажется, выиграли даже. Но где это было, точно сказать не могу, не помню».

Роман Широков завершил карьеру в сборной в 2016 году. За национальную команду он провел 56 матчей, в которых забил 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат