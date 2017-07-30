Роман Нойштедтер перейдет в «Спартак», Артем Дзюба — в «Локомотив». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Наби Кейта

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 июля.

1. РФПЛ. 3-й тур. ЦСКА вышел победителем из «армейского» дерби, «Уфа» упустила победу над «Уралом», «Ахмат» обыграл «Динамо», «Рубин» победил «Арсенал».

2. Артем Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды.

3. Роман Нойштедтер станет игроком «Спартака».

4. «Ливерпуль» отказался от приобретения Наби Кейта.

5. «ПСЖ» необходимо продать игроков на 110 млн евро, чтобы не нарушить правила ФФП.

6. Легенды без номера. Илья Казаков – о том, почему так сложно выбрать самого лучшего футболиста страны всех времен.

Фото: Global Look Press

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