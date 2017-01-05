Роман Бабаев: «Мы не теряем надежды, что Роман Еременко сыграет в чемпионате России уже этой весной»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал детали дела Романа Еременко. «Армейцы» не теряют надежды, что Еременко сможет сыграть в чемпионате России уже весной.

«Юристы Романа Еременко сообщают, что отправили в УЕФА документы по апелляции. Клуб все, что возможно. Но подача аппеляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля. Было бы сродни чуду, если бы Роман сыграл в чемпионате России уже весной, но надежды мы не теряем.

Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой — сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода» — заявил Роман Бабаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс