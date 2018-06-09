Роман Абрамович отказался продать «Челси» богатейшему человеку Британии. Его состояние – 21 млрд фунтов

Автор: Евгений Морозов 0

Роман Абрамович

Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб. Основатель одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos британец Джим Рэтклифф пытался купить «Челси» у Романа Абрамовича, однако тот ответил отказом.

Рэтклифф является богатейшим человеком Великобритании, Forbes оценивает его состояние в 21 млрд фунтов, против 9,3 млрд у Абрамовича.

Британский миллиардер уже владеет футбольным клубом в Швейцарии и имеет сезонный абонемент на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

Российский предприниматель также решил заморозить реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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