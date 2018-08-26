Роман Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0

Роман Абрамович

Владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает возможность продажи клуба. С этой целью российский бизнесмен нанял инвестиционный банк, специализирующийся на спорте.

Представители лондонской команды обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу.

В «Челси» отказались официально комментировать данную информацию, а источник внутри клуба подчеркнул, что «клуб не продается».

В мае этого года появилась информация, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением визы в Великобритании.

В результате он отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, так как получил израильское гражданство, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

Состояние Абрамовича оценивается в 10 миллиардов долларов. В Великобритании он занимал 13-е место в списке самых богатых людей. Абрамовичу дали разрешение открыть банковский счет в Израиле.

Предполагается, что проблемы с властями Великобритании начались у предпринимателя из-за близости к президенту России Владимиру Путину.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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