Роман Абрамович может начать оказывать финансовую помощь юношеским сборным России

Миллиардер Роман Абрамович намерен работать в российском футболе. Владелец лондонского «Челси» готов выделять деньги для РФС.

В частности, функционер планирует финансово помогать российским юношеским сборным 1999-ого, 2000-ого, 2001-ого и 2002-ого годов рождения. Речь идет о софинансировани со стороны 50-летнего Абрамовича, так как бюджет РФС позволяет организации обеспечивать большую часть молодежных команд.

Единоличным владельцем «Челси» бизнесмен стал в 2003 году. При нем «аристократы» впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов в 2012 году.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»