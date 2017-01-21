Роман Абрамович может начать оказывать финансовую помощь юношеским сборным России

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Миллиардер Роман Абрамович намерен работать в российском футболе. Владелец лондонского «Челси» готов выделять деньги для РФС.

В частности, функционер планирует финансово помогать российским юношеским сборным 1999-ого, 2000-ого, 2001-ого и 2002-ого годов рождения. Речь идет о софинансировани со стороны 50-летнего Абрамовича, так как бюджет РФС позволяет организации обеспечивать большую часть молодежных команд.

Единоличным владельцем «Челси» бизнесмен стал в 2003 году. При нем «аристократы» впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов в 2012 году.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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