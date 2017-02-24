Роман Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайцам

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Роман Абрамович

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович планирует продать часть акций команды китайской инвестиционной корпорации HNA Group. Председатель правление клуба Брюс Бак уже провел переговоры с представителями этой компании, которая хочет приобрести 20% акций клуба.

Сумма возможной сделки может составить 240 миллионов фунтов стерлингов. Абрамович может потратить эти деньги на реконструкцию домашней арены команды «Стэмфорд Бридж».
Напомним, Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов у британского бизнесмена Кена Бейтса.

В данный момент «синие» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

«Лестер» не хочет в Чемпионшип

«Манчестер Юнайтед» собирается продолжить переговоры по Люку Шоу

Алексей Андронов: «Ван Гал чихать хотел на критиков»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 