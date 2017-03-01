«Рома» понесла убыток в 53 миллиона евро в первой половине этого сезона

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Рома

Стало известно финансовое положение «Ромы» на начало 2017 года. По итогам первой половины сезона-2016/17 итальянский клуб понесла убыток в размере 53,3 миллионов евро.

Отчасти данные финансовые показатели связаны с тем, что «Рома» не смогла квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Порту» (1:1; 0:3) в рамках первого раунда плей-офф.

«Убыток обусловлен действиями на трансферном рынке и потерей потенциального дохода от участия в Лиги чемпионов», — сказано в промежуточном финансовом отчете клуба.

В прошлом году на данном этапе сезона убыток составил только 3,4 миллиона евро.

Стоит отметить, что в течение первой половины сезона-2016/17 владеющая «Ромой» компания «Neep Roma Holding S.p.A» инвестировала 70 миллионов евро «на основании финансовых потребностей клуба».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Джеррард

Капитан Фантастик. Как Стивен Джеррард стал символом «Ливерпуля»

Вышли из тумана. Алексей Андронов – о ЦСКА в Лиге чемпионов

«Ювентус» готов предложить Патрису Эвра двухлетний контракт

Добавить комментарий

Войти с помощью: 