«Рома» понесла убыток в 53 миллиона евро в первой половине этого сезона

Стало известно финансовое положение «Ромы» на начало 2017 года. По итогам первой половины сезона-2016/17 итальянский клуб понесла убыток в размере 53,3 миллионов евро.

Отчасти данные финансовые показатели связаны с тем, что «Рома» не смогла квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Порту» (1:1; 0:3) в рамках первого раунда плей-офф.

«Убыток обусловлен действиями на трансферном рынке и потерей потенциального дохода от участия в Лиги чемпионов», — сказано в промежуточном финансовом отчете клуба.

В прошлом году на данном этапе сезона убыток составил только 3,4 миллиона евро.

Стоит отметить, что в течение первой половины сезона-2016/17 владеющая «Ромой» компания «Neep Roma Holding S.p.A» инвестировала 70 миллионов евро «на основании финансовых потребностей клуба».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia