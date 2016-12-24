Рой Ходжсон ничего не хочет слышать об Исландии

Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон признался, что больше ничего не хочет слышать об Исландии и поражении в 1/8 финала Чемпионата Европы. Сенсационное поражение от скандинавов (1:2) поставило крест на карьере Ходжсона в национальной команде.

Сразу после проигрыша Рой подал в отставку, с которой немедленно согласились руководители FA.

По словам Ходжсона, ему хотелось бы забыть как страшный сон тот день во Франции, когда команда «трех львов» открыла счет, но затем упустила преимущества и не смогла собраться.

«Я больше ничего не хочу слышать об Исландии. Этот матч стал одним большим сюрпризом. Все сопутствовавшие игре события просто убаюкали нас – не только тренеров, но и игроков тоже».

«Мы хорошо подготовились к игре, все были мотивированы, мы вышли на поле, думая, что мы лучше и сумеем победить. После нашего гола уверенность лишь подскочила вверх, но они почти сразу сравняли счет, после чего неожиданно вышли вперед».

«Исландия находилась в эйфории, а мы, наоборот, оказались в ступоре. Во втором тайме мы думали, какие изменения могут переломить ситуацию, но, к сожалению, половина команды действовала исходя из тактических наработок, а вторая следовала инстинктам», — говорит Ходжсон

Фото: Global Look Press

Источник: Times